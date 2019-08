Le mamme di Adelfia con figli in età da Sezione Primavera sono rimaste gelate. Sui social network, prima che la notizia fosse ufficiale, è girata la voce più temuta: niente “asilo” per i bimbi dai 2 ai 3 anni.

A sentire quanto si apprende da fonti interne all’Amministrazione comunale, si tratterebbe appunto solo di voci. Il problema sarebbe la tardiva gara d’appalto prevista per l’assegnazione del servizio da parte del Piano di Zona competente. Un ritardo che avrebbe consentito l’avvio delle lezioni solo dal primo novembre.

Di qui la prevista “forzatura”, con l’affidamento diretto del servizio dal Comune per due mesi, in modo che i bambini possano iniziare a frequentare già a settembre, dando un sospiro di sollievo ai genitori, nel panico perché in caso contrario non saprebbero a chi affidare i propri figli.