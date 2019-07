Ennesima tartaruga trovata morta sulla costa barese. La carcassa dell’esemplare è stata trovata ieri sul bagnasciuga della spiaggia libera vicino al lido San Francesco alla Rena, una delle spiagge cittadine più frequentate.

A causa dell’inquinamento del mare, la specie è in via d’estinzione. Non è la prima volta che vengono trovate carcasse in stato di decomposizione sulla nostra costa.

