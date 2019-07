Questo pomeriggio si è verificato un incidente sulla strada provinciale che collega Adelfia e Ceglie del Campo. Un ragazzo alla guida della sua auto avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause in via di accertamento. La macchina, divenuta incontrollabile, ha finito la sua corsa ribaltandosi, da quanto si apprende non ci sarebbero altre vetture coinvolte.

Sul posto sono giunti i Carabinieri e un equipaggio del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale. Purtroppo per il ragazzo è stato necessario amputargli un braccio. La strada è rimasta a lungo bloccata nei due sensi di marcia.