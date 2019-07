Pochi minuti prima delle 17 di questo pomeriggio si verificato un incidente stradale sulla provinciale che collega Putignano e Gioia del Colle. L’impatto, frontale-laterale, ha coinvolto una Ford Focus Station wagon e un furgone Iveco adibito al trasporto di generi alimentari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Putignano, competenti per territorio, e il personale sanitario del 118.

Dalle informazioni che siamo riusciti ad acquisire, nell’incidente tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave, e sono state trasportate all’ospedale Santa Maria degli Angeli, a Putignano, con un codice giallo. La strada è rimasta chiusa alla circolazione finché i mezzi non sono stati rimossi dalle carreggiate. Spetta ora agli agenti ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

