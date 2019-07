Le urla disperate provenienti dall’abitazione di una donna 90enne, hanno squarciato il silenzio della notte; i vicini, spaventati e preoccupati, hanno così chiamato i Carabinieri. È giallo a Polignano, dove due giorni fa i militari hanno trovato l’anziana riversa sul pavimento di casa sua, con un trauma cranico e un infarto in atto. Subito soccorsa, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Quello che ora i Carabinieri stanno cercando di capire, è cosa sia successo tra le mura domestiche. L’anziana, arzilla e dalla tempra forte stando a quanto si dice, è normalmente assistita da una giovane badante straniera, che però all’arrivo dei militari non era presente. I rapporti tra le due donne pare che non siano idilliaci, dunque, resta da chiarire cosa sia effettivamente successo. Al momento non risulta che sia stata sporta formale denuncia.