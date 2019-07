Non solo problemi alla circolazione e al raccolto, ma anche parabrezza, finestrini in frantumi e auto ammaccate. La grandine caduta questo pomeriggio su Bari e provincia ha causato diversi problemi in tutta la città. In molti dovranno fare i conti con il carrozziere per aggiustare i danni causati dai proiettili di ghiaccio.

