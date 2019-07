Una donna è al volante della sua auto su corso Vittorio Emanuele, una delle strade principali di Palo del Colle. Per cause in corso di accertamento la macchina impatta contro un pedone, che in quel momento attraversava la strada. L’episodio è avvenuto alle 19 del 24 luglio scorso.

Sul posto, insieme ai carabinieri, giunge anche il marito della conducente, un pregiudicato del luogo. Nasce un acceso diverbio. I militari stanno concludendo le indagini sull’accaduto, ma secondo alcune informazioni, ci sarebbe un video in grado di chiarisce l’accaduto.

Il pedone investito è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. A causa della frattura scomposta di una gamba ne avrà per trenta giorni.