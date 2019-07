Un corto circuito e la macchina prende fuoco mentre sta uscendo dal garage. Pare sia questo il motivo per cui una Smart si è incendiata in un condominio in via Auricarro a Palo del Colle.

Il fumo ha spaventato i residenti che hanno immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco. I pompieri hanno fatto evacuare lo stabile e hanno spento le fiamme provenienti dalla macchina.

