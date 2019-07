A Capitolo durante i controlli serali sul litorale di Monopoli, nel corso del fine settimana, gli agenti della Polizia di Stato hanno bloccato un’auto con a bordo un uomo che, accortosi della pattuglia, ha tentato di dileguarsi, svoltando bruscamente; la macchina è stato raggiunta e fermata immediatamente dai poliziotti. Il conducente, identificato, è risultato essere un 32enne barese con precedenti di polizia.

Perquisito l’abitacolo, è emerso come il 332enne ha tentato di disfarsi di alcune dosi di cocaina, hashish e marijuana già pronte per la vendita, rinvenute sparse sul pianale dell’auto. L’uomo, formalmente disoccupato, è stato trovato in possesso di 4400 euro in contanti. Dagli accertamenti eseguiti in ospedale, è risultato positivo alla cocaina e all’anfetamina.

Nel suo appartamento del quartiere Libertà, a Bari, i poliziotti dell’UPGSP hanno trovato altri stupefacenti, tra marijuana e cocaina, ma anche sostanza da taglio ed un vano coibentato, munito di lampade alogene, con apposito sistema di ventilazione forzata artigianale, destinato presumibilmente alla coltivazione della marijuana. L’uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, mentre la droga e gli strumenti per la coltivazione della marijuana sono stati posti sotto sequestro.