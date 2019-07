La piaga dell’assenteismo nelle strutture pubbliche continua a mietere vittime. Dopo il caso tutt’altro che chiuso dell’ospedale “don Tonino Bello” di Molfetta, questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di numerosi soggetti.

Destinatarie della misura risultano persone indagate in concorso per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato commessa in violazione dei doveri inerenti un pubblico servizio, false attestazioni e certificazioni sulla propria presenza in servizio commesse da dipendente della pubblica amministrazione, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e peculato.

Tredici le persone arrestate, sarebbero coinvolti anche i primari dei reparti di Otorinolaringoiatria e Ginecologia, 20 dipendenti avrebbero ricevuto l’obbligo di dimora. L’indagine ha avuto ad oggetto le condotte di assenteismo tenute da personale in servizio presso l’Ospedale civile San Giacomo di Monopoli.

Agli arresti domiciliari sono finiti:

Angelamaria Todisco, responsabile del servizio trasfusionale;

Gianluigi Di Giulio primario della radiodiagnostica;

Rinaldo Dibello primario della gastroenterologia;

Egidio Dalena primario dell’otorinolaringoiatria;

Vincenzo Lopriore primario della cardiologia;

Girolamo Moretti, dirigente medico del Reparto di Radiodiagnostica;

Sabino Santamato primario della ginecologia;

Leonardo Renna, dirigente medico di Ginecologia;

Antonio Bosio, Anna Pellegrino, Giancarlo Sardano, dipendenti dell’ospedale;

Giuseppa Meuli, infermiera;

Anna Pellegrini;

Giancarlo Sardano;

un altro medico, di cui non è stato divulgato il nome poiché all’estero, ma in fase di rientro.

Provvedimenti di obbligo di dimora per:

Anna Consiglia Scardigno, dirigente medico presso l’U.O. di Chirurgia;

Angela Pantaleo, dirigente medico presso l’ U.O. di Medicina;

Cosimo Marasciuolo, dirigente medico presso il Reparto di Ginecologia;

Marilena Matarrese, dirigente medico presso l’ Unità Operativa Immunotrasfusionale;

Francesco Paolo Di Taranto, dirigente medico presso il Reparto di Otorinolaringoiatria;

Giuseppe Cappelli, medico del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Radioprotezione Medica – Medicina del Lavoro;

Fulvia D’Onghia, dirigente medico presso il Reparto di Ortopedia;

Francesco Fino, dirigente medico presso il Reparto di Cardiologia;

Domenico Antonio Limitone, dirigente medico presso il Reparto di Urologia;

Rosa Bianco, infermiera presso l’ Unità Operativa di Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza – Pronto Soccorso;

Concetta De Rinaldis, infermiera presso il Reparto di Endoscopia Digestiva;

Pasquale Lacasella, infermiere presso l’ Unità Operativa Medico Competente Autorizzato;

Carmela De Laurentis, infermiera presso il Reparto di Pediatria;

Erasmo Lobefaro, operatore tecnico;

Francesco Fratella, operatore tecnico con mansioni di autista ambulanza;

Gianfranco Brescia, operatore tecnico con mansioni di autista ambulanza;

Sante Palmisano, operatore tecnico con mansioni di autista ambulanza.

Marco Sperti, dell’ortopedia del San Paolo di Bari, marito della Matarrese;

Margherita Mezzapesa, infermiera;

Carlo Battaglia, parcheggiatore abusivo dell’ospedale.

Stando a quanto si apprende, i dipendenti finiti agli arresti o sotto indagine uscivano per le attività private dopo aver timbrato il cartellino di presenza, oppure non si presentavano affatto sul poso di lavoro, risultando però in servizio facendo timbrare il cartellino da da qualcun altro.