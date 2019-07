Corrado Parisi, 46enne con precedenti, è stato ucciso in agguato a colpi di pistola questo pomeriggio a Molfetta, in via Capotorti, nel quartiere San Domenico. L’uomo era nei pressi del New Meeting Cafè, o forse all’interno, il dettaglio non è del tutto accertato, quando, verso 15.30, è stato raggiunto da ha tre colpi di pistola, uno dei quali al torace. Portato all’ospedale monsignor Antonio Bello, Parisi non ce l’ha fatta.

Sul posto sono giunti un equipaggio del 118 e i Carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire all’identità del killer. Il titolare del Meeting Caffè si è presentato dopo un po’ in Caserma assumendosi la responsabilità dell’accaduto. Sulle sue dichiarazioni, come pure sull’intera vicenda, sono in corso accertamenti.