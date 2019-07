Corrado Parisi, 46enne con precedenti, è stato ucciso in agguato a colpi di pistola questo pomeriggio a Molfetta, in via Capotorti, nel quartiere San Domenico. L’uomo era nei pressi del New Meeting Cafè quando, verso 15.30, è stato raggiunto da ha tre colpi di pistola, uno dei quali al torace. Portato all’ospedale monsignor Antonio Bello, Parisi non ce l’ha fatta.

A sparare pare sia stato un uomo, che ha fatto perdere le proprie tracce rapidamente. Sul posto sono giunti un equipaggio del 118 e i Carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire all’identità del killer, anche con l’aiuto delle immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private installate in zona.