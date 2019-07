“Non sopprimetela è stato un errore di mio marito”. La moglie del domatore Ettore Weber, Loredana Vulcanelli, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giorno ha fatto un appello per salvare la tigre che ha causato per errore la morte dell’uomo lo scorso 4 luglio al circo Marina Monti Orfei ospite a Triggiano.

“Ogni sera creiamo un contatto con le tigri in uno spettacolo privato. Quel 4 luglio – spiega la moglie, presente al momento della tragedia – mio marito, nella gabbia, ha fatto tre passi in più rispetto al solito e girandosi era convinto di essere nel mezzo. Invece era sotto alla tigre, che si chiama Sultan. È stato mio marito a sbagliare il movimento. Il felino, dopo averlo colpito con una zampata, si è piazzato sul suo corpo come per vegliarlo. Sembrava si fosse resa conto dell’errore”.

“Ettore è crollato in un secondo perdendo la vita con la giugulare recisa. Non è stato sbranato. Nella sua tomba – continua la moglie – ho messo anche le sue fruste, che per lui erano preziose come diamanti”.

“Non voglio che la tigre venga soppressa, le abbiamo cresciute col biberon nella roulotte- conclude -. Se mi avvicino a uno strapiombo per fare un selfie non è colpa del burrone se cado e muoio”.