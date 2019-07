Non è la prima volta che agiscono tra le vie di Bitritto. Un gruppo di bulli, composto da maschi e femmine di 14 anni, ieri ha preso di mira un ragazzino di 12 anni nei pressi della Villa dei Bersaglieri, in via Bachelet, provocandogli escoriazioni e tumefazioni al volto.

Tra le loro vittime anche persone anziane. I Carabinieri assieme al Sindaco e alla Polizia Locale si sono recati sul posto e in questo momento stanno acquisendo le denunce nei confronti dei ragazzini terribili. Essendo minori di 14 anni non sono punibili per legge.

Il Sindaco, rimarcando ancora una volta l’assoluta mancanza di senso civico e di educazione di questi ragazzini, invita i malcapitati a denunciare gli episodi subiti e, allo stesso modo ha chiesto a Carabinieri e Polizia Locale di intensificare la loro presenza in quella zona, al fine di scongiurare il ripetersi di episodi simili.