Il boato, il fumo nero, la paura. Panico questo pomeriggio a Bitonto, quando una improvvisa deflagrazione, verso le 17:30, ha fatto sobbalzare gli abitanti; un camion parcheggiato in vico via Giovinazzo è esploso per cause tutte da chiarire. Il mezzo era parcheggiato in un’area di sosta privata. Una fitta colonna di fumo si è improvvisamente innalzata nei cieli di Bitonto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati a domare le fiamme, anche per evitare che raggiungano un deposito di carburante situato nelle vicinanze. La Polizia Locale ha disposto la chiusura di porte e finestre per limitare al massimo i rischi per la popolazione, in modo particolare per ospiti e personale in servizio all’Hospice “Aurelio Morena”, che si trova proprio lì vicino.

