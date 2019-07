L’incivile è colui che possiede un grado di civiltà, materiale e spirituale, molto basso. In questo caso anche un livello culturale sotto allo zero. Gli “orrori” grammaticali e quanto scritto sulla fontana di piazza Europa al San Paolo, denotano un livello di ignoranza talmente elevato che fa accapponare la pelle.

Un odio per tutta la città, non soltanto per Barivecchia, culla di ogni famiglia barese. Lo denota anche la panchina del Waterfront, utilizzata come un foglio di carta su cui poter scarabocchiare liberamente. Deturpare un’opera pubblica è sintomo di un vero e proprio rancore verso tutta la città.

