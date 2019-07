Per sei cittadini nigeriani la Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio, sono accusati di violenza sessuale di gruppo su una connazionale 24enne, all’epoca dei fatti ospite del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Palese, al pari degli indagati, che attualmente sono detenuti in carcere.

Stando alle indagini della Squadra Mobile di Bari, coordinate dai pm Simona Filoni e Lidia Giorgio, la 24enne sarebbe stata minacciata, picchiata e violentata per mesi, fino a quando ha trovato il coraggio di denunciare.

Attualmente al sicuro in una struttura protetta,la donna, arrivata nel Cara di Bari all’inizio del 2017, è vittima di tratta, di riduzione in schiavitù, e destinataria di violenze durante la sua permanenza in Libia. I sei imputati, di età compresa tra i 22 e i 38 anni, saranno processati in due distinti e paralleli procedimenti, perché identificati e arrestati in momenti diversi.