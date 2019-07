Ennesimo incendio in via Luigi Ranieri. Oltre all’incendio che ha interessato la sterpaglia della Lama, questa mattina ha preso fuoco una delle palme che si trovano nelle aiuole pubbliche della strada. “Divampato per assenza di manutenzione” hanno scritto i residenti sulla pagina Facebook del Comitato.

“L’arrivo dei Vigili del Fuoco sarebbe stato tempestivo se non fosse per la strada stretta. Il camion arrivato sul posto era troppo grande e non passava quindi abbiamo dovuto aspettare l’arrivo del mezzo più piccolo. L’Amministrazione – scrivono – continua a sottovalutare il problema della viabilità di via Luigi Ranieri. Da oltre 30 anni non sono state completate le opere di urbanizzazione primaria. I mezzi di soccorso non riescono a passare e ogni volta viene sfiorata la tragedia. Questo modo di fare non è solo da irresponsabili, ma da criminali”.

“Le omissioni del sindaco Decaro – concludono i residenti – sono gravi, considerando che la Pubblica Incolumità e la Sicurezza Urbana rientrano nelle sue competenze e per le quali, viste le denunce già depositate e quelle che presto ridepositeremo se ne assumerà ogni responsabilità. Chiediamo che anche il presidente del IV Municipio, Grazie Albergo, intervenga su questa situazione”.