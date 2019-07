“Andavo a cento all’ora per veder la bimba mia”, cantava così Gianni Morandi, e per fortuna che l’uomo ripreso nelle immagini non lo ha preso alla lettera. Sì, perché in effetti la macchina a cui era agganciato andava “solo” a 80″.

Solo si fa per dire, ovviamente. La scena è stata ripresa questa mattina tra Santo Spirito e Palese, per quanto ne sappiamo il ciclista ne è uscito illeso, per quel che si vede nel video gli è andata bene a questo giro, ma sinceramente non ci sembra una cosa da ripetere, anzi, né tanto meno da emulare.