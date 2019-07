Torna in azione la banda del buco, non quella dedita ai furti con sfondamento di pareti e pavimenti, bensì quella dei tossicodipendenti con il maledetto vizio di gettare per terra le siringhe dopo averle usate, almeno così dovrebbe essere, dato che appare piuttosto improbabile che ne siano cadute accidentalmente ben due a un diabetico o simile.

Le siringhe sono state fotografate in piazza Umberto, difronte all’ufficio postale all’angolo con via Davanzati, un punto di passaggio molto frequentato e in teoria anche molto presidiato, sia da spacciatori che dalle Forze dell’Ordine. Lo spettacolo non è dei migliori, anzi, ma Bari purtroppo è anche questo.

le siringhe in piazza Umberto 1 di 2