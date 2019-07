Pomeriggio movimentato quello di ieri a Bari, pochi minuti prima delle 19 i poliziotti della squadra Volante sono intervenuti presso un supermercato del quartiere Libertà; un uomo di 50 anni, barese, con precedenti di polizia, ha infatti insultato e inveito contro una cliente e contro il direttore dell’esercizio commerciale.

Il diverbio è scaturito tutto per non meglio precisati motivi legati alla tessera per la raccolta punti. Quando gli agenti sono arrivati nel supermercato, l’uomo ha anche minacciato i poliziotti. Il 50enne è stato denunciato per minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale.