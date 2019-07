Un incidente stradale si è verificato verso le 7:30 di questa mattina a Ceglie del Campo, all’incrocio tra via Veneto e via Francesco Rubini. Nello schianto, le cui cause sono ancora tutte in via di accertamento, sono rimaste coinvolte due auto, una Lancia Ypsilon scura e una Chevrolet Matiz; stando a quando riferiscono alcuni testimoni, al momento dell’impatto il semaforo era lampeggiante.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, tre persone sono rimaste ferite e per questo trasportate in ospedale, ma sulle loro condizioni non si hanno notizie. L’incidente ha inevitabilmente provocato disagi alla circolazione stradale, le auto di passaggio e due autobus dell’Amtab, delle lineee 11 e 11\, sono rimasti bloccati.

