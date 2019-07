Ennesimo incidente in viale Einaudi all’incrocio con viale della Resistenza, intorno alle 23 di ieri sera. In soli 7 giorni è il secondo scontro che avviene tra una macchina e una moto. La dinamica dell’incidente non è chiara, come nell’altro caso non è chiara, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Sul posto è prima intervenuta una pattuglia della Guardia di Finanza, che si è trovata a passare al momento dell’incidente, poi sono arrivati gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi.

1 di 3