La piccola ma significante voragine che ieri ha destato preoccupazione in via Manzoni è stata rattoppata. Nonostante fosse di scarse dimensioni, il buco che si era creato nell’asfalto era talmente profondo da ritenere opportune le transenne per evitare che qualcuno, pedoni, ciclisti, auto o moto, potesse finirci dentro rovinosamente. Per fortuna questa mattina gli operai hanno provveduto a chiuderla.

