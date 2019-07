Verosimilmente erano rimasti quasi a secco, non si sa con esattezza, ma ieri sera due ragazzi sono stati sorpresi dalla Polizia mentre “succhiavano” benzina dal serbatoio di una moto parcheggiata in centro, a Bari.

Erano circa le 23 quando i poliziotti della Squadra Volante li hanno visti armeggiare, in particolare gli agenti hanno sorpreso un ragazzo di 19 anni, incensurato. Quando si è accortosi dell’arrivo della Polizia, il giovane ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Con lui era presente un complice che si è dato alla fuga a bordo di un ciclomotore; sono in corso indagini per risalire alla sua identità. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una lattina contenente 2 litri di carburante, precedentemente asportato dalla moto su cui stava armeggiando. Il 19enne è stato denunciato per furto aggravato.