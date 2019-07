Tre giovani sono riusciti a mettersi in salvo abbandonando l’abitacolo prima di essere travolti da altri mezzi in transito.

Stamattina, intorno alle 3.30, il conducente di un Fiat Doblò ha perso il controllo e il mezzo si è ribaltato, finendo sottosopra. I tre occupanti, tutti giovani, sono riusciti ad allontanarsi da soli dal mezzo prima dell’arrivo della Polizia e dei soccorritori del 118.

Questi ultimi hanno portato i tre feriti in ospedale con un codice giallo, anche per via di alcuni traumi rimediati nell’impatto, avvenuto sulla SS16, all’altezza dell’uscita via Napoli, in direzione nord.