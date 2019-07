Non si arresta il periodo nero sulle arterie della viabilità nel Barese. Un incidente stradale si è verificato verso le 18:30 di questo pomeriggio sulla ss16. Una donna, per cause ancora non note, ha perso il controllo della propria auto ed è andata in testacoda mentre percorreva la statale in direzione nord, nei pressi dell’uscita 6, all’altezza della Metro.

Dalle informazioni raccolte sul posto, la signora non avrebbe riportato conseguenze importanti, in suoi aiuto sono intervenuti alcuni militari dell’Esercito che si sono travati a passare in quel frangente. La circolazione stradale ne ha inevitabilmente risentito, con la formazione di una lunga coda.

1 di 1