Tragedia a Ceglie. Un uomo di 66 anni, originario di Adelfia, in corso Umberto I è stato investito da un 45enne residente a Carbonara alla guida di una Citroen C3. In seguito allo scontro e per i traumi riportati, il 66enne ha perso la vita. Sul posto il 118 e gli agenti della Polizia Locale che stanno effettuando gli opportuni rilievi per capire quale sia la dinamica dell’incidente.

1 di 2