Non un bello spettacolo si è presentato questa mattina agli occhi dei bagnanti che prediligono la costa di Santo Sparito per godersi una giornata di mare. Centinaia di pesci sono stati trovati privi di vita nelle vicinanze del porticciolo.

Non si conoscono i motivi che hanno dato il via a tale strage. Sta di fatto che non è la prima vota che vengono trovate carcasse spiaggiate, come quelle di tartaruga sulle spiagge del litorale barese.

