Erano in due, a volto coperto, sono entrati e dopo aver minacciato il personale alle casse, si sono fatti consegnare i contanti e sono scappati a bordo di una macchina. Tutto si è svolto in pochissimi istanti. Ennesima rapina questo pomeriggio, pochi minuti prima delle 15, i malviventi hanno colpito in una filiale della Banca popolare di Bari, in via Zippitelli all’inizio della zona industriale.

Al momento non è chiaro quanto denaro siano riusciti a portare via, né se fossero armati di pistola o meno, anche se le informazioni giunte dal posto tendono a confermare questa ipotesi. Sul posto gli agenti delle Volanti; la Polizia ha subito avviato le indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto e cercare di risalire agli autori del colpo.