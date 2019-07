Non ce l’ha fatta la donna di 85 anni che ieri è stata investita in piazza Luigi di Savoia. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un anziano di 82 anni l’ha preso in pieno con la sua Fiat Punto.

La donna sarebbe morta in ospedale per le gravi lesioni riportate in seguito all’impatto. Il conducente dell’auto è indagato per lesioni gravissime. I vigili urbani hanno sequestrato l’auto. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.