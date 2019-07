Pochi minuti prima delle 9 di questa mattina, sulla ss16 all’uscita per Cozze, in direzione nord, si è verificato un incidente. Avvenuto per cause ancora da verificare, nell’impatto sono rimasti coinvolti due veicoli, una Jeep, una Polo finita sul guardrail, e un furgoncino, fermo sulla corsia di sorpasso.

Non si hanno notizie sulle condizioni delle persone coinvolte, che tuttavia non dovrebbero aver riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Monopoli, la circolazione stradale ne ha inevitabilmente risentito, con la formazione di una lunga coda e il traffico che procede a rilento.

