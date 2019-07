Questa mattina, all’incrocio tra via Candura e via Pacifico Mazzoni, al quartiere San Paolo, si è verificato un incidente tra uno scooter e un autobus dell’Amtab. Sul posto sono giunti i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità, nonché il personale sanitario del 118 per i primi soccorsi.

In base alle notizie raccolte sul luogo dell’incidente, il ragazzo in sella allo scooter avrebbe riportato la frattura di una gamba ed è stato trasportato al Policlinico in codice rosso, mentre l’autista del mezzo pubblico se la sarebbe cavata con un grosso spavento ed è stato trasferito in codice giallo al vicino ospedale San Paolo.

1 di 2