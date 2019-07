Per cause ancora tutte da chiarire, questo pomeriggio si è verificato un incidente stradale sulla ss16 in direzione nord, nel tratto compreso tra Torre a Mare e San Giorgio. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tra auto,verosimilmente per un tamponamento a catena.

Il traffico è andato immediatamente in tilt, con rallentamenti e la formazione di una lunga coda. Non si hanno notizie sulle condizioni delle persone coinvolte, ma secondo quanto riportato da chi si è trovato a passare in quel frangente, non dovrebbero aver riportato gravi conseguenze.

