Incendio nel quartiere Carbonara a Bari. Le fiamme, stando a quanto appreso, avrebbero interessato un appartamento al piano terra in via Agostinelli. L’incendio, scoppiato ieri sera intorno alle 23, pare sia stato causato da un corto circuito sia della lampada che del frigorifero.

I due locatari, una coppia di extra comunitari, non avrebbero riportato ustioni, così come gli altri condomini del palazzo. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere l’incendio, anche la Polizia Scientifica per gli opportuni rilievi.

1 di 7