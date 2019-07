Se ne andava in giro a piedi per le vie del quartiere Libertà, a Bari durante la notte, con sé aveva diverse dosi di cocaina, una quindicina più o meno, pronte per essere spacciate. Alla vista dei Carabinieri, però deve aver destato sospetti per qualche atteggiamento e così i militari hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Onde evitare di farsi beccare con la droga addosso, ha tentato di disfarsi delle bustine, ma la cosa non è sfuggita ai Carabinieri, che hanno recuperato lo stupefacente e condotto il pusher in caserma per le formalità di rito. Lo spacciatore, un 30enne con precedenti specifici, è stato arrestato.