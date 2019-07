Una densa colonna di fumo nero s è innalzata nei cieli di Bari questa mattina, la cosa ha subito preoccupato diversi cittadini che hanno così allertato la centrale operativa dei Vigili del Fuoco.

La squadra uscita per domare l’incendio ha riferito di rifiuti dati alle fiamme in quel di Palese, in particolare si tratta di una catasta di gomme esauste, “smaltite” in questa maniera balorda e nociva per la salute.