Forse, il caldo, forse una distrazione, o forse il tentativo pericoloso e imprudente di imboccare una scorciatoia, fatto sta che stamattina si è rischiato l’incidente in pieno centro a Bari. Un’automobilista si è infatti trovato faccia a faccia con un’altra macchina in via Calefati, all’angolo con via de Rossi.

La foto non lascia spazio a interpretazioni, come si capisce dal semaforo e dai cartelli di svolta obbligata a sinistra o prosecuzione della marcia andando dritto. La prontezza di riflessi e la fortuna hanno evitato il peggio.

Il controsenso, come passare quando il semaforo indica rosso, è una delle infrazioni al codice della strada tra le più pericolose. Provate a immaginare se dell’altra parte ci fosse vostro figlio in scooter oppure in bicicletta, la prossima volta che vi viene in mente una genialata simile.