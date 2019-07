Tragedia sfiorata ieri sera, intorno alle 20.30, tra via Dante e via Nitti, al quartiere Libertà. Il conducente di un’auto, pare che fosse una donna, mentre usciva dal parcheggio in retromarcia ha investito tre signore anziane in procinto di attraversare e ed è andato via senza prestare soccorso.

Una delle tre signore è stata trasportata al Pronto Soccorso per una frattura al femore, le altre due, invece, se la sono cavata con contusioni ed escoriazioni e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Le tre signore, dopo essere state soccorse, hanno raccontato di aver riconosciuto la donna al volante dell’auto.