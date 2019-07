Mentre due erano intenti a svaligiare il negozio, uno era alla guida, pronto per la fuga, e un altro su corso Cavour controllava che non arrivassero le Forze dell’Ordine. Con questa modalità è stato messo in atto il colpo alla gioielleria di via Carulli, Regina Cipriani.

Nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4.30, i quattro malviventi, a bordo di una Golf nera, hanno fatto razzia di preziosi dopo aver divelto la saracinesca. Dopo il colpo sono intervenuti i Carabinieri per gli opportuni rilievi e ora sono sulle tracce dei ladri.