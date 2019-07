Cliente dimentica il portafogli sul bancone e il proprietario della paninoteca ambulante chiama il 113 per cercare il proprietario. Non è la prima che parliamo di commercianti che come lui si sono attivati per cercare i proprietari maldestri, come ad esempio il proprietario del Bar Apollo a Poggiofranco o i dipendenti della paninoteca “Come vuoi…pane & condimenti”.

Giuseppe, del fast food Le Brassery by Tommy al Largo 2 Giugno, una volta visto il portafogli non ci ha pensato due volte e, dopo aver controllato all’interno se ci fosse un contatto telefonico, ha chiamato la Polizia.

Dopo poco sono arrivati due agenti al parco cittadino. Una volta sul posto hanno raccolto le dichiarazioni di Giuseppe e hanno portato in centrale il portafogli nero di pelle, con la speranza che il proprietario si faccia vivo.

1 di 7