Questo pomeriggio, intorno alle 16:40, un uomo di 54 anni è deceduto per annegamento a Palese. Secondo una prima ricostruzione la vittima si trovava a bordo di un gommone nelle acque antistanti il ristorante Casablanca quando, per cause ancora tutte da chiarire, è finito in mare.

Nella caduta dal natante l’uomo avrebbe perso la cannula tracheale, da qui l’entrata di acqua nei polmoni e il conseguente decesso per annegamento.Portato a riva da alcuni bagnanti e subito soccorso da due infermiere fuori servizio, al 54enne sono stati praticati numerosi tentativi di rianimazione, per oltre mezzora, dal personale del 118, giunto sul posto oltre agli agenti della Polizia, ma purtroppo non c’è stato modo di salvargli la vita.

Non è chiaro se fosse solo a bordo o in compagnia di qualcuno, sul luogo della tragedia è arrivata la Scientifica per i rilievi; la salma è stata trasportata all’Istituto di Medicina Legale. La Polizia ha avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

