La rissa a bottigliate scoppiata ieri sera in piazza Moro, ha sollevato un vespaio di polemiche e commenti, episodio e conseguenze non nuove in realtà. Due migranti sono stati arrestati aggressione, rapina, resistenza e lesione a pubblico ufficiale.

Nelle immagini che abbiamo ricevuto in redazione si vede l’esatto momento in cui uno dei protagonisti dei fatti di ieri sferra un colpo in testa a una delle vittime, da lì in poi è successo di tutto, compreso il parapiglia con le Forze dell’Ordine, intervenute in massa per riportare tutti alla calma.