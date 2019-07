Quando è stato portato al Pronto Soccorso del Policlinico, ieri introno alle 11, il bimbo di 4 mesi era già in rigor mortis. Nonostante tutto, i sanitari hanno provato per oltre 2 ore a rianimarlo, senza tuttavia riuscirci. Per conoscere le cause della morte è stata disposta l’autopsia.

I primi accertamenti, e la tac a cui è stato sottoposto il piccolo, escluderebbero una morte violenta. Tra le ipotesi al vaglio, anche l’arresto cardio-circolatorio per inalazione di sostanze ingerite, come per esempio quando il vomito del latte va a finire nella trachea e quindi nei polmoni. A portare il bimbo al Pronto Soccorso era stato qualcuno allarmato dalle urla disperate della mamma, probabilmente accortasi della tragedia, avvenuta al quartiere Libertà qualche ora prima.