I Carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 46enne nel quartiere Madonnella, trovato in possesso di 100 dosi di eroina, 25 dosi di cocaina, 720 grammi di hashish e 60 grammi di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento.

I militari, da giorni sulle sue tracce, hanno aspettato il momento opportuno per intervenire, mentre si trovava all’interno di un box di un garage di via Ligonzo. Nel corso della perquisizione i militari, infatti, si sono trovati di fronte ad un vero e proprio bazar della droga con numerose dosi pronte ad essere cedute e tutto il materiale per il confezionamento. La droga e tutto il materiale veniva sequestrata e posta a disposizione della competente A.G. La stessa Autorità Giudiziaria disponeva che l’arrestato venisse ristretto presso la Casa Circondariale di Bari, in attesa di giudizio.