Un’auto e uno scooter si sono scontrati su viale Europa, all’altezza dello svincolo per l’Interporto, al quartiere San Paolo. Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dal mezzo e soccorso da un’ambulanza del 118. L’uomo è stato messo in sicurezza e trasportato al pronto soccorso. Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, l’uomo non sarebbe in gravi condizioni.

