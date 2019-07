La misure restrittiva degli arresti domiciliari, evidentemente, non è poi così efficace e limitativa, a dirlo non siamo noi, ma i fatti. Un pregiudicato di 50 anni, Ezio Morgese, è stato arrestato dai Carabinieri nel rione Picone, a Bari.

L’uomo, sebbene confinato in casa, appunto, è finito di nuovo in manette perché dedito all’attività di spaccio. Con lui in carcere anche la moglie per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti.

Nell’appartamento, infatti, i militari hanno trovato eroina, cocaina, hashish e materiale da taglio nonché tutto il necessario al confezionamento delle dosi da vendere. Per il 50enne si sono aperte le porte del Carcere.