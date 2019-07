Immortalati dalla fototrappole, di giorno quindi fuori orario, e di notte, forse sperando di non essere beccati con le mani nel sacco. Non solo bustoni della spazzatura, ma anche pezzi di mobili, secchi riempiti Dio solo sa di che cosa, e via dicendo. Comportamenti deprecabili, vietati, e tutto sommato anche abbastanza sciocchi (per non dire di peggio).

Sì perché ormai le fototrappole sono ovunque, e là dove non ci sono, arriveranno presto, speriamo quanto prima in via Bovio, accanto al Tribunale, dove documentiamo da anni ogni scempio possibile, o in largo San Sabino. Le immagini le ha pubblicate da Antonio Decaro sulla sua pagina facebook, senza aspettare che la Polizia Locale diffondesse i risultati dei controlli anti luridi dell’ultimo periodo. In ogni caso, a casa di qualcuno si prevede l’arrivo di una multa salata.