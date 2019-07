Rubano una ruspa ma nella fuga la fanno cadere dal camion. Il furto è avvenuto questa mattina ad Adelfia. Nella caduta per fortuna la ruspa non ha colpito nessun veicolo di passaggio.

I ladri sono riusciti a scappare a bordo del camion e a far perdere le loro tracce. Non è ancora chiaro se lo stesso mezzo usato per il furto sia stato rubato anche esso. La ruspa è stata sollevata e portata via dalla strada grazie all’intervento di un carro attrezzi.

