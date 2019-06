Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16, nella chiesa di Santa Fara a Bari, i funerali di Marialuisa Zuppetta, professore aggregato all’Università del Salento di Lecce. Da un anno stava lottando contro un tumore che purtroppo non le ha lasciato scampo. Ciò nonostante, continuava a portare avanti il suo lavoro.

“Volevo soltanto ricordare a tutti che la vita è bella – ha scritto lei stessa tempo fa sulla sua bacheca facebook, quando già sapeva di essere malata – che aprire gli occhi ogni giorno non è scontato. Per favore emozionatevi e lasciatevi coinvolgere, siate grati e felici per ciò che avete senza stare troppo a pensare a ciò che invece vi manca. Perché invece fino a prova contraria la vita è una e non sappiamo neanche quanto lunga. Non va sprecata! Mando un saluto, anche a quelli che non lo sanno e non lo vogliono”.

Laureata con 110/110 e lode in Giurisprudenza all’Università di Bari, dottore di ricerca in “Diritto pubblico dell’economia”, ha insegnato alla Lum di Casamassima e dal 2002 all’Università del Salento, di cui è stata componente del Collegio di disciplina da gennaio 2013. Lascia il marito e due figli.